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Росіяни вдарили по Харкову дронами і ракетами: виникла пожежа, є постраждалий

Фото: в місті неодноразово пролунали вибухи (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

В ніч на 4 червня росіяни вчинили ракетний удар та дронову атаку на Харків. В місті зафіксовано влучання, щонайменше одна людина постраждала.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Харкова Ігоря Терехова і канал глави Харківської ОДА Олега Синєгубова.

"Внаслідок влучання по місту є постраждалий у Новобаварському районі", - написав Терехов, повідомивши перед цим про влучання ракет в цьому районі.

Через декілька хвилин Синєгубов підтвердив інформацію та уточнив, що мова йде про 30-річного чоловіка.

"На цю хвилину за допомогою до лікарів звернувся один постраждалий внаслідок ворожого "прильоту" в Новобаварському районі Харкова. Медики надають 30-річному чоловіку всю необхідну допомогу", - йдеться у повідомленні.

Після цього Терехов поінформував, що зафіксовано влучання "Шахеду" біля багатоповерхівок, а також у Новобаварському районі - по приватному сектору.

Станом на 03:23 атака РФ продовжується

Оновлено о 03:31

"Внаслідок "прильоту" ворожого БпЛА спалахнув приватний будинок в Новобаварському районі. Інформація про постраждалих наразі уточнюється", - поінформував Синєгубов.

Обстріли Харкова і не тільки

Нагадаємо, минулої ночі ворог завдав ударів по території поштового терміналу в передмісті Харкова. Унаслідок атаки на сталася масштабна пожежа, а саме - горіли дві складські будівлі та контейнери на загальній площі 3000 квадратних метрів.

Крім того, росіяни вдарили по цивільному підприємству в Балаклії на Харківщині. Зранку стало відомо, що одна людина загинула і ще одна була поранена.

Детальніше про те, що відомо про атаку по Харкову, Одесі, Чернігову і не тільки, минулої ночі - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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