ua en ru
Пт, 21 июня News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Россияне сбросили авиабомбу на Селидово: есть погибшие и раненые (фото)

Донбасс, Пятница 21 июня 2024 11:53
UA EN RU
Россияне сбросили авиабомбу на Селидово: есть погибшие и раненые (фото) Фото: россияне сбросили авиабомбу на Селидово 21 июня (t.me/VadymFilashkin)
Автор: Наталия Гурковская

21 июня российские войска обстреляли Селидово Донецкой области. Двое людей погибли, еще трое ранены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Донецкой ОВА Вадима Филашкина.

"Два человека погибли и три раненых в результате удара по Селидову. Сегодня утром россияне сбросили на город управляемую авиабомбу - в зоне поражения оказалась жилая застройка", - рассказал он.

Кроме того, по данным главы ОВА, повреждены пять пятиэтажек, шесть частных домов и автомобиль.

Последствия обстрела Селидово 21 июня (t.me/VadymFilashkin)

Обстрелы Селидово

Селидово - город в Покровском районе Донецкой области. Российские войска в последнее время часто обстреливают город. Буквально 5 июня оккупанты обстреляли Селидово, семь человек пострадали.

Добавим, что ситуация на Покровском направлении фронта остается напряженной. Как ранее рассказывали в ОСГВ "Хортица", ситуация на Покровском направлении, которое стало в последнее время одним из самых горячих на фронте, говорит о том, что РФ, вероятно, пытается развить наступление на Покровск, Мирноград и Селидово.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Донецкая область Война в Украине
NEWS
Как РПЦ "взяла в заложники" православную веру и оправдывает войну против Украины
Как РПЦ "взяла в заложники" православную веру и оправдывает войну против Украины
DAILY
Танго Милея. Почему Аргентина наращивает поддержку Украины
Роман КотЖурналист РБК-Украина Танго Милея. Почему Аргентина наращивает поддержку Украины