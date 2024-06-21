Россияне сбросили авиабомбу на Селидово: есть погибшие и раненые (фото)

21 июня российские войска обстреляли Селидово Донецкой области. Двое людей погибли, еще трое ранены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Донецкой ОВА Вадима Филашкина.

"Два человека погибли и три раненых в результате удара по Селидову. Сегодня утром россияне сбросили на город управляемую авиабомбу - в зоне поражения оказалась жилая застройка", - рассказал он. Кроме того, по данным главы ОВА, повреждены пять пятиэтажек, шесть частных домов и автомобиль. Последствия обстрела Селидово 21 июня (t.me/VadymFilashkin)