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Россияне ударили дронами по центральному рынку Славянска, есть пострадавшие

14:45 11.08.2026 Вт
2 мин
Глава ГВА срочно обратился к местному населению
aimg Юлия Капитонова
Фото: Россияне снова терроризируют Славянск (facebook.com/Vadymlyakh)

11 августа российские захватчики совершили новую атаку на Славянск в Донецкой области.

Об этом заявил начальник Славянской городской военной администрации Вадим Лях, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пост в Facebook.

"Сегодня, 11 августа, около 11:30 враг ударил БПЛА "Молния-2" по территории центрального рынка", - подтвердил Лях.

По его словам, по состоянию на данный момент известно о четырех раненых: трех женщинах и мужчине. Медики уже оказывают пострадавшим всю необходимую помощь.

На фоне нового вражеского удара Лях решил обратиться ко всем жителям города.

"Пребование в Славянске с каждым днем становится все опаснее. Помните, что эвакуация спасает жизнь!" - подчеркнул глава ГВА.

Кстати, за прошедшие сутки город находился под постоянными атаками вражеских дронов "Молния-2" и FPV. Российские захватчики повредили автомобили, частные дома, спецтехнику, а также троллейбусное управление.

"Два человека получили ранения: мужчина 1967 года рождения и 71-летняя женщина. Им оказали медицинскую помощь", - сообщил Лях утром 11 августа.

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