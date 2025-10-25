Россияне запустили дрон-матку с FPV на Харьков: попадания в двух районах, пострадали люди

"Предварительно есть информация о попадании БПЛА типа "Молния" в Киевском и Шевченковском районах Харькова... Профильные службы работают на месте, проводят обследование территорий", - говорилось в сообщении.

Позже Терехов уточнил, что в Шевченковском районе зафиксировано попадание FPV-дрона, носителем которого, вероятно, был беспилотник ударного типа "Молния".

"В результате происшествия повреждена крыша частного дома и остекление окон. Пострадавших нет", - добавил он.

Обновлено в 17:46

Мэр Харькова сообщил, что беспилотник типа "Молния" выступал носителем для двух FPV-дронов.

"Один из них попал в крышу частного дома в Шевченковском районе, повреждено остекление окон. Другой FPV-дрон попал в фасад здания также в Шевченковском районе", - написал Терехов.

Что касается самого носителя, дрона "Молния", он упал на крышу общежития в Киевском районе. По словам Терехова, боевая часть упала рядом со зданием, на месте работают взрывотехники.

"По состоянию на сейчас, пять человек обратились к медикам с острой реакцией на стресс. Профильные службы работают на местах, проводят обследование территорий и фиксируют последствия происшествия", - добавил мэр города.

Обновлено на 18:30

В результате атаки пострадали 5 человек, а именно: острую реакцию на стресс испытали 25-летний мужчина, 51-летняя и 68-летняя женщины, а также парни 13 и 15 лет.

Врачи оказали им помощь на месте.