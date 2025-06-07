Россияне ударили по Днепру и Павлограду: в ОВА показали фото последствий

Минувшей ночью российские террористы провели комбинированную атаку на Днепропетровскую область. Пострадали города Днепр и Павлоград, а также Никопольский район.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.
Он отметил, что ночью силы ПВО сбили 6 ракет противника и 27 ударных БпЛА.
В результате обстрела, в Днепре пострадали женщины 45 и 88 лет. Им оказали необходимую помощь. Одна из них остается на амбулаторном лечении.
"В городе повреждены инфраструктура, предприятие, учебное заведение и несколько десятков гаражей. Загорелась машина, 3 - побиты. В многоэтажках разбиты окна - сейчас еще продолжается обследование", - сообщил Лысак.
Кроме того враг обстрелял Павлоград. В городе повреждены предприятие и многоквартирные дома.
"Огнем охватило машины. Чрезвычайники тушат пожар. 9 авто - уничтожено. К счастью, люди целы", - отметил председатель ОВА.
Также утром противник возобновил удары по Никопольскому району. Россияне направили fpv-дроны и тяжелую артиллерию на райцентр и Марганецкую громаду.
В Никополе повреждена девятиэтажка. Предварительно, обошлось без жертв.
Фото: председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак (t.me/dnipropetrovskaODA/21943)
В ночь на 7 июня российские террористы массированно атаковали Украину дронами-камикадзе, ракетами и управляемыми авиабомбами.
В частности, враг обстреливал Днепр и Днепропетровскую область ударными беспилотниками и ракетами. В Днепре и Павлограде были слышны взрывы.
Кроме того, россияне обстреляли Харьков рекордное количество раз с начала полномасштабного вторжения.
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