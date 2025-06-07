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Россияне ударили по Днепру и Павлограду: в ОВА показали фото последствий

Фото: в результате атаки россиян повреждены автомобили и жилые дома (Сергей Лысак/Днепропетровская ОГА)
Автор: Валерий Савицкий

Минувшей ночью российские террористы провели комбинированную атаку на Днепропетровскую область. Пострадали города Днепр и Павлоград, а также Никопольский район.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.

Он отметил, что ночью силы ПВО сбили 6 ракет противника и 27 ударных БпЛА.

Днепр

В результате обстрела, в Днепре пострадали женщины 45 и 88 лет. Им оказали необходимую помощь. Одна из них остается на амбулаторном лечении.

"В городе повреждены инфраструктура, предприятие, учебное заведение и несколько десятков гаражей. Загорелась машина, 3 - побиты. В многоэтажках разбиты окна - сейчас еще продолжается обследование", - сообщил Лысак.

Павлоград

Кроме того враг обстрелял Павлоград. В городе повреждены предприятие и многоквартирные дома.

"Огнем охватило машины. Чрезвычайники тушат пожар. 9 авто - уничтожено. К счастью, люди целы", - отметил председатель ОВА.

Никопольский район

Также утром противник возобновил удары по Никопольскому району. Россияне направили fpv-дроны и тяжелую артиллерию на райцентр и Марганецкую громаду.

В Никополе повреждена девятиэтажка. Предварительно, обошлось без жертв.

 

Фото: председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак (t.me/dnipropetrovskaODA/21943)

Воздушная атака РФ в ночь на 7 июня

В ночь на 7 июня российские террористы массированно атаковали Украину дронами-камикадзе, ракетами и управляемыми авиабомбами.

В частности, враг обстреливал Днепр и Днепропетровскую область ударными беспилотниками и ракетами. В Днепре и Павлограде были слышны взрывы.

Кроме того, россияне обстреляли Харьков рекордное количество раз с начала полномасштабного вторжения.

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Атака дронов