Россияне ударили по Днепру и Павлограду: в ОВА показали фото последствий

Он отметил, что ночью силы ПВО сбили 6 ракет противника и 27 ударных БпЛА.

Днепр

В результате обстрела, в Днепре пострадали женщины 45 и 88 лет. Им оказали необходимую помощь. Одна из них остается на амбулаторном лечении.

"В городе повреждены инфраструктура, предприятие, учебное заведение и несколько десятков гаражей. Загорелась машина, 3 - побиты. В многоэтажках разбиты окна - сейчас еще продолжается обследование", - сообщил Лысак.

Павлоград

Кроме того враг обстрелял Павлоград. В городе повреждены предприятие и многоквартирные дома.

"Огнем охватило машины. Чрезвычайники тушат пожар. 9 авто - уничтожено. К счастью, люди целы", - отметил председатель ОВА.

Никопольский район

Также утром противник возобновил удары по Никопольскому району. Россияне направили fpv-дроны и тяжелую артиллерию на райцентр и Марганецкую громаду.

В Никополе повреждена девятиэтажка. Предварительно, обошлось без жертв.

Фото: председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак (t.me/dnipropetrovskaODA/21943)