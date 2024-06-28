Россияне ударили по девятиэтажке в Днепре: есть раненые

"Враг совершил ракетную атаку на Днепр. Повреждена девятиэтажка. Там разрушение нескольких этажей", - написал Лысак.

Он добавил, что есть предварительная информация о раненых. Точное их количество глава ОВА не раскрыл.

Обновлено 19:08

Глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук рассказал, что россияне своим ударом уничтожили четыре этажа. Все службы уже работают на месте.