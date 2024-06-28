Росіяни вдарили по дев'ятиповерхівці у Дніпрі: є поранені

Вибухи у Дніпрі

Нагадаємо, у Дніпрі під час повітряної тривоги сьогодні лунали вибухи.

До цього Повітряні сили ЗСУ попереджали, що у напрямку міста летять ракети.

Варто зауважити, що це не вперше, коли російські терористи ціляться по домівках мирних українців. Зокрема, нещодавно вони вперше били по Харкову авіабомбою ФАБ-500. Вона залетіла до приватного будинку, де знаходилася дитина, але не здетонувала.

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