В Днепре раздались взрывы

В Днепре вечером 28 июня раздались взрывы. В области объявлена воздушная тревога из-за ракетной опасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака и Воздушные силы ВСУ .

"Громко в Днепре. Оставайтесь в безопасных местах до отбоя. Детали - позже", - сообщил Лысак.

В Воздушных силах предупредили, что россияне запустили ракету в направлении Днепра.

Обстрел Украины 28 июня

Напомним, сегодня, 28 июня, российские войска атаковали Одесскую область баллистической ракетой, предположительно "Искандер-М" с кассетным зарядом.

В результате попадания, по данным военных, занялось пшеничное поле. Пожар был ликвидирован. Информация о разрушениях и пострадавших не поступала.

Также россияне сбросили управляемую авиационную бомбу на Нью-Йорк Донецкой области. Один из снарядов разрушил подъезд дома - четыре человека погибли, ранен ребенок.

К тому же РФ днем пятницы, 28 июня, запустила минимум три авиабомбы по селу Циркуны Харьковской области. Есть раненые и разрушения.

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