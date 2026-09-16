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Россияне ударили по автобусу на Никопольщине, погибли 5 человек

09:40 16.09.2026 Ср
2 мин
aimg Юлия Капитонова
Фото: Россияне продолжают атаковать пассажирские автобусы (mykola_lukashuk)

Утром 16 сентября российские захватчики нанесли удар по пассажирскому автобусу в Никопольском районе Днепропетровской области. Местные власти подтвердили, что есть погибшие и пострадавшие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Днепропетровской ОГА Александра Ганжи и пост главы ДОР Николая Лукашука.

"Пять человек погибли, по меньшей мере семь ранены из-за вражеского удара по рейсовому автобусу на Никопольщине", - написал Ганжа.

По его словам, российские оккупанты ударили по автобусу беспилотником.

Глава ОГА также подтвердил, что пятеро гражданских в результате атаки погибли непосредственно на месте.

"Семь раненых сейчас под наблюдением врачей. Им оказывают всю необходимую помощь", - уточнил Ганжа.

Последствия атаки РФ на рейсовый автобус Никопольщины 16 сентября (Фото: mykola_lukashuk)

Лукашук обратил внимание на то, что российские захватчики регулярно терроризируют мирных жителей Никопольщины.

Последствия атаки РФ на рейсовый автобус Никопольщины 16 сентября (Фото: mykola_lukashuk)

"Россияне цинично ударили по пассажирскому автобусу. Просто по маршрутке, в которой люди ехали по своим делам. Пять человек погибли. Многие ранены. Нелюди. Искренние соболезнования родным погибших. Всем пострадавшим - скорейшего выздоровления", - написал он.

Днепропетровская областная прокуратура уже начала уголовное производство по факту военного преступления в соответствии с соответствующей частью статьи 438 Уголовного кодекса Украины.

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