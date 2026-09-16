Росіяни вдарили по автобусу на Нікопольщині, загинули 5 людей

"Пʼятеро людей загинули, щонайменше семеро поранені через ворожий удар по рейсовому автобусу на Нікопольщині", - написав Ганжа.

За його словами, російські окупанти влучили по автобусу безпілотником.

Глава ОДА також підтвердив, що пʼятеро цивільних внаслідок атаки загинули безпосередньо на місці.

"Семеро поранених зараз під наглядом лікарів. Їм надають усю необхідну допомогу", - уточнив Ганжа.

Наслідки атаки РФ на рейсовий автобус на Нікопольщині 16 вересня (Фото: mykola_lukashuk)

Лукашук звернув увагу на те, що російські загарбники регулярно тероризують мирних людей на Нікопольщині.

Наслідки атаки РФ на рейсовий автобус на Нікопольщині 16 вересня (Фото: mykola_lukashuk)

"Росіяни цинічно вдарили по пасажирському автобусу. Просто по маршрутці, в якій люди їхали у своїх справах. П’ятеро людей загинули. Багато поранених. Нелюди. Щирі співчуття рідним загиблих. Усім постраждалим - якнайшвидшого одужання", - написав він.

Дніпропетровська обласна прокуратура вже розпочала кримінальне провадження за фактом воєнного злочину за ч. відповідною статтею 438 Кримінального кодексу України.