РФ ударила баллистикой по Кривому Рогу: погиб человек, есть раненные

Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Ночью 12 сентября российские войска нанесли баллистический удар по промышленному предприятию в Кривом Роге. В результате атаки погиб один человек, еще двое получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Днепропетровской ОВА Александра Ганжу и руководителя Совета обороны Кривого Рога Александра Вилкула .

О баллистических ударах по Кривому Рогу первым сообщил Вилкул. "К отбою - внимательно. Еще пуски баллистики", - написал он, предупреждая горожан о продолжении угрозы. Вскоре стало известно о последствиях - ракета попала по промышленному предприятию города. В результате баллистической атаки погиб один человек, еще двое получили ранения.