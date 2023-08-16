Россияне ударили из артиллерии по Херсонской области: погиб мужчина

Российские террористы в среду, 16 августа, обстреляли Бериславский район Херсонской области. В результате атаки погиб мужчина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Херсонскую областную прокуратуру в Facebook.

Сегодня около 13:00 оккупанты ударили из артиллерии по селу в Бериславском районе. Погиб местный житель, находившийся в момент обстрела на улице.

Также утром российская армия обстреляла Херсон и другие населенные пункты области. По предварительным данным, по меньшей мере трое гражданских получили ранения.

Правоохранители возбудили уголовное дело по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1, ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Фото: в Херсонской области из-за российских обстрелов погиб мужчина (facebook.com/pho.gov.ua)

Обстрелы Херсонской области

Напомним, что после освобождения Херсона и части области российские захватчики ежедневно обстреливают регион тяжелого вооружения и авиации.

Так, 13 августа оккупанты массированно обстреляли Херсонскую область. Из-за российских ударов в Широкой Балке погибла семья: мужчина, женщина и младенец. 12-летний мальчик получил тяжелые ранения, его доставили в больницу. К сожалению, спасти ребенка не удалось.

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