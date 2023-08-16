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Росіяни вдарили з артилерії по Херсонській області: загинув чоловік

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Берислав, Середа 16 серпня 2023 15:04
Росіяни вдарили з артилерії по Херсонській області: загинув чоловік Фото: у Херсонській області через російські обстріли загинув чоловік (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Російські терористи у середу, 16 серпня, обстріляли Бериславський район у Херсонській області. Внаслідок атаки загинув чоловік.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Херсонську обласну прокуратуру в Facebook.

Сьогодні близько 13:00 окупанти вдарили з артилерії по селу у Бериславському районі. Загинув місцевий житель, який у момент обстрілу перебував на вулиці.

Також вранці російська армія обстріляла Херсон та інші населені пункти області. За попередніми даними, щонайменше троє цивільних отримали поранення.

Правоохоронці відкрили кримінальну справу за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1, ч. 2 ст. 438 КК України).

Росіяни вдарили з артилерії по Херсонській області: загинув чоловік

Фото: у Херсонській області через російські обстріли загинув чоловік (facebook.com/pho.gov.ua)

Обстріли Херсонської області

Нагадаємо, що після звільнення Херсону та частини області російські загарбники щоденно обстрілюють регіон з важкого озброєння та авіації.

Так, 13 серпня окупанти масовано обстріляли Херсонську область. Через російські удари у Широкій Балці загинула сім'я: чоловік, жінка та немовля. 12-річний хлопчик отримав важкі поранення, його доставили до лікарні. На жаль, врятувати дитину не вдалося.

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