Россияне ударили из артиллерии по Бериславскому району: есть пострадавший

Захватчики из ствольной артиллерии совершили обстрел села Золотая Балка Новоалександровской территориальной общины. Из-за атаки были повреждены административное здание и сельская амбулатория. Обошлось без пострадавших.

Кроме того, в результате артиллерийского удара один человек получил ранения в селе Качкаровка Миловской территориальной громады.

Напомним, сегодня россияне обстреляли Станислав и сбросили авиабомбы на Кизомыс Херсонской области. Из-за атаки пострадали 10 человек.

Кроме того, оккупанті обстреляли село Антоновка в Херсонской области, есть пострадавшие.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.