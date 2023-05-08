RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Россияне ударили из артиллерии по Бериславскому району: есть пострадавший

Иллюстративное фото: россияне ударили из артиллерии по Бериславскому району (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Российские военные обстреляли из артиллерии населенные пункты в Бериславском районе. В результате атаки есть пострадавший.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Бериславской РГА Владимира Литвинова.

Захватчики из ствольной артиллерии совершили обстрел села Золотая Балка Новоалександровской территориальной общины. Из-за атаки были повреждены административное здание и сельская амбулатория. Обошлось без пострадавших.

Кроме того, в результате артиллерийского удара один человек получил ранения в селе Качкаровка Миловской территориальной громады.

Напомним, сегодня россияне обстреляли Станислав и сбросили авиабомбы на Кизомыс Херсонской области. Из-за атаки пострадали 10 человек.

Кроме того, оккупанті обстреляли село Антоновка в Херсонской области, есть пострадавшие.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Херсонская областьВойна России против Украины