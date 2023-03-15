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Россияне вчера обстреливали пограничье Харьковской области: есть погибшие и раненые

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Харьковская область, Среда 15 марта 2023 09:02
Россияне вчера обстреливали пограничье Харьковской области: есть погибшие и раненые Фото: россияне вчера обстреливали приграничье Харьковской области (t.me/synegubov)
Автор: Елизавета Драбкина

Российские военные за прошедшие сутки обстреливали пограничные населенные пункты Харьковского, Чугуевского и Купянского районов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на главу Харьковской ОВА Олега Синегубова.

Больше всего пострадал из-за вражеских атак Волчанск. Из-за вчерашних обстрелов в городе повреждено здание пожарно-спасательной части, объекты гражданской промышленности и магазины. В результате попадания снаряда в гражданский автомобиль погибла 55-летняя женщина, 47-летний водитель машины получил ранения и был госпитализирован.

Из-за обстрела села Колодязное Купянского района повреждены частные жилые дома и объекты инфраструктуры. В результате атаки погиб 42-летний гражданский мужчина, который в момент обстрела ехал в автомобиле.

Кроме того, в Двуречной осколочное ранение получил 58-летний гражданский мужчина. Он получил медицинскую помощь на месте.

Напомним, что вчера возле села Волчий Яр Харьковской области тракторист подорвался на мине.

Кроме того, недавно пограничники показали, как выглядит Купянское направление фронта, где почти все здания повреждены из-за атак россиян.

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