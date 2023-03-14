В Харьковской области тракторист подорвался на вражеской мине

Вблизи села Волчий Яр Харьковской области на мине подорвался 53-летний тракторист. Мужчина был госпитализирован.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал ГСЧС Украины в Харьковской области.

"14 марта в поле вблизи села Волчий Яр Изюмского района предварительно на мине подорвался тракторист, мужчина 1969 года рождения. В результате взрыва он получил осколочное ранение правого бедра и голени", - пишет пресс-служба.

Бригада экстренной медицинской помощи госпитализировала мужчину в Харьковскую областную больницу.

Украинцев призывают быть максимально осторожными и сообщать об обнаружении подозрительных предметов в ГСЧС или Нацполицию по телефонам "101", "102" или "112".