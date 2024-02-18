В Славянске и Краматорске увеличилось число жертв из-за вчерашних обстрелов
Число жертв в результате обстрелов Краматорска и Славянска увеличилось. Из-под завалов извлекли тела двух погибших.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Славянской городской военной администрации Вадима Ляха и Донецкую областную прокуратуру в Telegram.
Отмечается, что около 19:40 17 февраля армия РФ нанесла ракетный удар по Славянску. Было разрушено помещение, в котором размещались пункт несокрушимости и социальная столовая. Под завалами здания обнаружили тело охранника.
facebook.com/Vadymlyakh
В Краматорске был разрушен частный дом. Вчера там обнаружили две жертвы: 46-летнюю мать и ее 23-летнего сына. Также в ходе поисково-спасательных работ найдены останки тела, вероятно, бабушки погибшего юноши.
Кроме того, в больницу доставили супругов пенсионеров, получивших травмы.
t.me/Donetsk_obl_prokuratura
Что еще известно об атаке
Поздно вечером россияне нанесли ряд ударов по Донецкой области. Под ударом, в частности, оказались Славянск и Краматорск.
Известно, что по Краматорску россияне выпустили три ракеты. Попали в промзону и частный сектор. Также спасатели ликвидировали два пожара, возникших в результате обстрела.
В Славянске было частично разрушено трехэтажное здание школы. Там возник пожар, его ликвидировали.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.