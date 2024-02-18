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В Славянске и Краматорске увеличилось число жертв из-за вчерашних обстрелов

Краматорск, Воскресенье 18 февраля 2024 11:02
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В Славянске и Краматорске увеличилось число жертв из-за вчерашних обстрелов Фото: в Славянске и Краматорске увеличилось количество жертв (facebook.com/Vadymlyakh)
Автор: Наталья Юрченко

Число жертв в результате обстрелов Краматорска и Славянска увеличилось. Из-под завалов извлекли тела двух погибших.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Славянской городской военной администрации Вадима Ляха и Донецкую областную прокуратуру в Telegram.

Отмечается, что около 19:40 17 февраля армия РФ нанесла ракетный удар по Славянску. Было разрушено помещение, в котором размещались пункт несокрушимости и социальная столовая. Под завалами здания обнаружили тело охранника.

facebook.com/Vadymlyakh

В Краматорске был разрушен частный дом. Вчера там обнаружили две жертвы: 46-летнюю мать и ее 23-летнего сына. Также в ходе поисково-спасательных работ найдены останки тела, вероятно, бабушки погибшего юноши.

Кроме того, в больницу доставили супругов пенсионеров, получивших травмы.

t.me/Donetsk_obl_prokuratura

Что еще известно об атаке

Поздно вечером россияне нанесли ряд ударов по Донецкой области. Под ударом, в частности, оказались Славянск и Краматорск.

Известно, что по Краматорску россияне выпустили три ракеты. Попали в промзону и частный сектор. Также спасатели ликвидировали два пожара, возникших в результате обстрела.

В Славянске было частично разрушено трехэтажное здание школы. Там возник пожар, его ликвидировали.

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