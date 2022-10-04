Возле Сумской области заметили мобилизованных россиян: есть ли угроза
На днях появилась информация о мобилизованных россиянах у границ Сумской области. Власти уверяют, что они находятся в 120 километрах от Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу главы Сумской ОВА Дмитрия Живицкого.
"На территории областей России, граничащих с Сумской областью, на расстоянии около 120 км от границы Украины, действительно находятся российские новобранцы", - заявил Живицкий.
По его словам, россияне размещаются в учебных центрах. На какое направление их могут перебросить пока не понятно.
"Будет ли это Сумщина? - не факт", - ответил глава области.
По предварительной информации, никаких ударных группировок или дополнительного скопления вражеских войск у границ Сумской области нет.
Напомним, что из России от мобилизации сбежало больше людей, чем сражается на фронте.
Также Россия бросит мобилизованных на фронт почти без подготовки.
Недавно в РФ несколько мобилизованных скончались на призывных пунктах.
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