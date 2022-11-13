Россияне ударили ракетой по жилому дому в Курахово

Российские войска сегодня, 13 ноября, нанесли ракетный удар по городу Курахово Донецкой области. Оккупанты попали в двухэтажный дом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Донецкой ОВА Павла Кириленко в Telegram.

Российская ракета попала в двухэтажный дом, в результате чего повреждения получили два соседних дома и административное здание. По предварительным данным, ранения получил один человек. К счастью, обошлось без погибших. Кириленко отметил, что вся территория Донецкой области простреливается оккупантами. Поэтому он призывает жителей эвакуироваться. "Прилететь может куда угодно и никогда. Не подвергайте себя опасности! Эвакуируйтесь!" - призвал глава области. Фото: оккупанты ударили ракетой по Курахово (t.me/pavlokyrylenko_donoda)