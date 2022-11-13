ua ru
Вс, 13 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Россияне ударили ракетой по жилому дому в Курахово

Новина українською →
Курахово, Воскресенье 13 ноября 2022 15:14
Россияне ударили ракетой по жилому дому в Курахово Фото: оккупанты ударили ракетой по Курахово (t.me/pavlokyrylenko_donoda)
Автор: Наталья Юрченко

Российские войска сегодня, 13 ноября, нанесли ракетный удар по городу Курахово Донецкой области. Оккупанты попали в двухэтажный дом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Донецкой ОВА Павла Кириленко в Telegram.

Российская ракета попала в двухэтажный дом, в результате чего повреждения получили два соседних дома и административное здание.

По предварительным данным, ранения получил один человек. К счастью, обошлось без погибших.

Кириленко отметил, что вся территория Донецкой области простреливается оккупантами. Поэтому он призывает жителей эвакуироваться.

"Прилететь может куда угодно и никогда. Не подвергайте себя опасности! Эвакуируйтесь!" - призвал глава области.

Фото: оккупанты ударили ракетой по Курахово (t.me/pavlokyrylenko_donoda)

Напомним, вчера российские войска обстреливали Авдеевку, Бахмут, Святогорск, Дружковку и другие населенные пункты Донецкой области. В результате вражеских атак есть погибшие и раненые.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Обстріл ракетный удар Донецкая область Курахово
NEWS
ВСУ подняли украинский флаг еще в одном селе под Херсоном (видео)
ВСУ подняли украинский флаг еще в одном селе под Херсоном (видео)
DAILY
ВСУ подходят к Херсону, россияне бегут за Днепр. Что происходит на юге и чего ждать дальше
Юлия Акимовакорреспондент ВСУ подходят к Херсону, россияне бегут за Днепр. Что происходит на юге и чего ждать дальше