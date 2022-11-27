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Россияне обстреляли Авдеевку, есть пострадавший и разрушения

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Донецкая области, Воскресенье 27 ноября 2022 13:12
Россияне обстреляли Авдеевку, есть пострадавший и разрушения Фото: россияне обстреляли Авдеевку, есть пострадавший и разрушение (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Российские военные утром 27 ноября обстреляли Авдеевку. В результате вражеской атаки один человек получил ранения, также был поврежден дом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Донецкой ОВА Павла Кириленко.

Оккупанты также осуществили единичные обстрелы Угледара, Марьинки, Красногоровки и села Константиновка. Обошлось без жертв.

Вражеский ракетный удар потерпел Лиман. В городе было уничтожено одно здание и повреждено еще два. Жертв среди мирного населения не было.

Напомним, за прошедшие сутки в результате обстрелов россиян пять человек погибли и четыре получили ранения в Донецкой области.

Кроме того, вчера россияне нанесли авиаудар по Часовому Яру, один человек погиб.

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Донецкая область Авдеевка Война России против Украины
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