Россияне убили 1 человека в Донецкой области, еще 5 ранены

За среду, 4 января, российские оккупанты убили 1 жителя Донецкой области. Еще 5 получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Донецкой ОВА Павла Кириленко.

Всего с 24 февраля в Донецкой области уже убиты 1287 человек, еще 2810 ранены.

Кириленко добавил, что в настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

По словам Кириленко, еще 5 человек получили ранения.

"За 3 января россияне убили 1 мирного жителя Донецкой области в Курахово", - рассказал он.

Как сообщалось, утром во вторник, 3 января россияне обстреляли Курахово из артиллерии. Попали в жилой квартал. Один человек погиб, еще 2 получили ранения.

Напомним, во вторник, 3 января, Краматорск снова оказался под обстрелом оккупантов. Есть раненый.

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