Оккупанты обстреляли утром Курахово: есть погибший и раненые

Утром во вторник, 3 января россияне обстреляли Курахово из артиллерии. Попали в жилой квартал. Один человек погиб, еще 2 получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Донецкой ОВА Павла Кириленко.

Кроме того, поврежден объект инфраструктуры водоснабжения и выбиты стекла в зданиях недалеко от места попадания.

"Также есть повреждения: один снаряд попал непосредственно в многоэтажку", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня, 7 декабря, российские войска нанесли мощный удар по Курахово. По состоянию на 16:10 было известно о том, что погибли восемь человек, еще пять - получили ранения.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.