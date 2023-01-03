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Оккупанты обстреляли утром Курахово: есть погибший и раненые

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Донбасс, Вторник 03 января 2023 13:30
Оккупанты обстреляли утром Курахово: есть погибший и раненые Фото: оккупанты обстреляли утром Курахово (t.me/pavlokyrylenko_donoda)
Автор: Наталия Гурковская

Утром во вторник, 3 января россияне обстреляли Курахово из артиллерии. Попали в жилой квартал. Один человек погиб, еще 2 получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Донецкой ОВА Павла Кириленко.

"Также есть повреждения: один снаряд попал непосредственно в многоэтажку", - говорится в сообщении.

Кроме того, поврежден объект инфраструктуры водоснабжения и выбиты стекла в зданиях недалеко от места попадания.

Напомним, сегодня, 7 декабря, российские войска нанесли мощный удар по Курахово. По состоянию на 16:10 было известно о том, что погибли восемь человек, еще пять - получили ранения.

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