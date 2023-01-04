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Росіяни вбили 1 людину у Донецькій області, ще 5 поранені

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Донбас, Середа 04 січня 2023 08:17
Росіяни вбили 1 людину у Донецькій області, ще 5 поранені Фото: окупанти обстріляли вранці 3 січня Курахове (t.me/pavlokyrylenko_donoda)
Автор: Наталія Гурковська

За середу, 4 січня, російські окупанти вбили 1 мешканця Донецької області. Ще 5 отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Донецької ОВА Павла Кириленка.

"За 3 січня росіяни вбили 1 мирного жителя Донеччині - у Кураховому", - розповів він.

За словами Кириленка, ще 5 людей отримали поранення.

Кириленко додав, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Загалом з 24 лютого в Донецькій області вже вбито 1287 людей, ще 2810 поранені.

Як повідомлялося, вранці у вівторок, 3 січня, росіяни обстріляли Курахове з артилерії. Потрапили до житлового кварталу. Одна людина загинула, ще 2 отримали поранення.

Нагадаємо, у вівторок, 3 січня, Краматорськ знову опинився під обстрілом окупантів. Є поранений.

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