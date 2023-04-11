В Херсоне в пятый раз за день прогремели взрывы
Во вторник, 11 апреля, в Херсоне снова прогремели взрывы. Это уже пятый случай за сутки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".
На данный момент в регионе воздушную тревогу не объявляли.
При этом официальная информация о взрывах или обстрелах города пока не поступала.
Напомним, сегодня уже сообщали о взрывах в Херсоне.
Кроме того, российские войска за минувшие сутки совершили 56 обстрелов Херсонской области.
Добавим, что 10 апреля российская армия атаковала лодку с людьми в Херсонской области, в результате чего два человека получили тяжелые ранения.
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