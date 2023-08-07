RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Россияне из тяжелой артиллерии обстреляли Никополь: есть погибший и раненый

Фото: Последствия обстрела (t.me/Yevtushenko_E)
Автор: Дмитрий Браславский

Российские войска сегодня, 7 августа, из артиллерии обстреляли Никополь в Днепропетровской области. В результате вражеской атаки погиб мужчина, еще один получил ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Никопольской РВА Евгения Евтушенко.

"С самого утра агрессор терроризирует Никополь. Бьет по городу из тяжелой артиллерии", - говорится в сообщении.

Отмечается, что эти вражеские атаки в очередной раз закончились трагедией. Погиб 36-летний мужчина.

Фото: Последствия обстрела (t.me/Yevtushenko_E)

"Еще один житель города пострадал. Ему 68 лет. Состояние удовлетворительное, поэтому будет лечиться дома", - добавил Евтушенко.

Также в результате вражеского обстрела были повреждены частные дома, хозяйственные постройки, авто. Побиты газопровод и линии электропередач.

Обстрелы Никополя и Днепропетровской области

Россияне почти ежедневно атакуют Днепропетровскую область с другого берега Днепра. Обычно они используют артиллерию и управляемые авиабомбы, а бьют в основном по Никопольскому району.

Так, 3 августа россияне атаковали Днепропетровскую область из тяжелой артиллерии – повреждены две школы, а 31 июля оккупанты нанесли семь ударов по региону.

Также в ночь на 4 августа россияне атаковали Никопольский район Днепропетровской области - известно о двух раненых.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияНикопольДнепропетровская областьВойна в Украине