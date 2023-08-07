Россияне из тяжелой артиллерии обстреляли Никополь: есть погибший и раненый

"С самого утра агрессор терроризирует Никополь. Бьет по городу из тяжелой артиллерии", - говорится в сообщении.

Отмечается, что эти вражеские атаки в очередной раз закончились трагедией. Погиб 36-летний мужчина.

Фото: Последствия обстрела (t.me/Yevtushenko_E)

"Еще один житель города пострадал. Ему 68 лет. Состояние удовлетворительное, поэтому будет лечиться дома", - добавил Евтушенко.

Также в результате вражеского обстрела были повреждены частные дома, хозяйственные постройки, авто. Побиты газопровод и линии электропередач.

Обстрелы Никополя и Днепропетровской области

Россияне почти ежедневно атакуют Днепропетровскую область с другого берега Днепра. Обычно они используют артиллерию и управляемые авиабомбы, а бьют в основном по Никопольскому району.

Так, 3 августа россияне атаковали Днепропетровскую область из тяжелой артиллерии – повреждены две школы, а 31 июля оккупанты нанесли семь ударов по региону.

Также в ночь на 4 августа россияне атаковали Никопольский район Днепропетровской области - известно о двух раненых.