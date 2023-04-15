Самые ожесточенные бои продолжаются за Бахмут и Марьинку, - Генштаб

Россияне сосредотачивают основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. За прошедшие сутки было отбито 56 атак врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генштаба ВСУ.

За прошедшие сутки россияне нанесли 9 авиационных и 19 ракетных ударов, 13 из них из ЗРК С-300 по мирным городам Славянск и Краматорск, совершил 42 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и гражданской инфраструктуре населенных пунктов.

Есть погибшие и раненые среди гражданского населения, разрушены и повреждены многоэтажные и частные жилые дома, а также другая гражданская инфраструктура.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок не обнаружена. На местности республики Беларусь продолжают находиться некие подразделения территориальных войск вооруженных сил русской федерации. Продолжается комплексная проверка боевой готовности вооруженных сил республики Беларусь. Сохраняется военное присутствие противника в приграничных с Украиной районах Курской и Белгородской областей. За прошедшие сутки противник совершил обстрелы населенных пунктов Галагановка Черниговской области; Студенок, Ровно, Искрисковщина, Волфино Сумской области, а также Казачья Лопань, Токаревка, Малые Проходы, Стрелечья, Лукьянцы, Нескучное, Старица, Волчанск, Нестерное и Землянки на Харьковщине.

направлениях оперативная обстановка без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок не обнаружена. На местности республики Беларусь продолжают находиться некие подразделения территориальных войск вооруженных сил русской федерации. Продолжается комплексная проверка боевой готовности вооруженных сил республики Беларусь. Сохраняется военное присутствие противника в приграничных с Украиной районах Курской и Белгородской областей. За прошедшие сутки противник совершил обстрелы населенных пунктов Галагановка Черниговской области; Студенок, Ровно, Искрисковщина, Волфино Сумской области, а также Казачья Лопань, Токаревка, Малые Проходы, Стрелечья, Лукьянцы, Нескучное, Старица, Волчанск, Нестерное и Землянки на Харьковщине. На Купянском направлении вражеских обстрелов подверглись Строевка, Двуречанское, Красное Первое, Новомлинск, Двуречная, Западное, Лиман Первый, Кондрашовка, Масютовка, Табаевка и Берестово Харьковской области.

направлении вражеских обстрелов подверглись Строевка, Двуречанское, Красное Первое, Новомлинск, Двуречная, Западное, Лиман Первый, Кондрашовка, Масютовка, Табаевка и Берестово Харьковской области. На Лиманском направлении за прошедшие сутки противник вел безуспешные наступательные действия вблизи населенных пунктов Диброва и Белогоровка. Артиллерийские обстрелы получили Новоселовское, Стельмаховка, Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Диброва и Спорное Донецкой области.

направлении за прошедшие сутки противник вел безуспешные наступательные действия вблизи населенных пунктов Диброва и Белогоровка. Артиллерийские обстрелы получили Новоселовское, Стельмаховка, Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Диброва и Спорное Донецкой области. На Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия. Продолжаются тяжелые бои за город Бахмут. От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Орехово-Василовка, Новомарково, Григоровка, Богдановка, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Ступочки, Дилиевка, Торецк и Нью-Йорк Донецкой области.

направлении враг продолжает вести наступательные действия. Продолжаются тяжелые бои за город Бахмут. От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Орехово-Василовка, Новомарково, Григоровка, Богдановка, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Ступочки, Дилиевка, Торецк и Нью-Йорк Донецкой области. На Авдеевском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районах Новокалинового и Первомайского Донецкой области, успеха не имел. Совершил обстрелы населенных пунктов Новокалиново, Авдеевка, Первомайское и Карловка.

направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районах Новокалинового и Первомайского Донецкой области, успеха не имел. Совершил обстрелы населенных пунктов Новокалиново, Авдеевка, Первомайское и Карловка. На Марьинском направлении за минувшие сутки наши защитники отразили многочисленные вражеские атаки в районе населенного пункта Марьинка Донецкой области. В то же время, вражеские обстрелы подверглись Победа и Новомихайловка.

направлении за минувшие сутки наши защитники отразили многочисленные вражеские атаки в районе населенного пункта Марьинка Донецкой области. В то же время, вражеские обстрелы подверглись Победа и Новомихайловка. На Шахтерском направлении за прошедшие сутки враг наступательных действий не проводил. Совершил обстрелы населенных пунктов Богоявленка, Шахтерское, Новоукраинка, Большая Новоселка, Нескучное, Золотая Нива, Угледар Донецкой области.

направлении за прошедшие сутки враг наступательных действий не проводил. Совершил обстрелы населенных пунктов Богоявленка, Шахтерское, Новоукраинка, Большая Новоселка, Нескучное, Золотая Нива, Угледар Донецкой области. На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия. За прошедшие сутки произвел обстрелы более 40 населенных пунктов, что рядом с линией боевого столкновения. Среди них – Веремовка, Новополье Донецкой области; Ольговское, Малиновка, Красное, Гуляйполе, Волшебное, Малая Токмачка, Орехов Запорожской области; Золотая Балка, Новоберислав, Казацкое, Бургунка, Ивановка, Никольское, Антоновка, Белозерка, Днепровское Херсонской области и город Херсон.

Украинская авиация за минувшие сутки нанесла 5 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники окупантов. Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 1 пункт управления, 3 района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника, а также 1 радиоэлектронную станцию борьбы противника.