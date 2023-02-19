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Россияне обстреляли Днепропетровскую область: есть повреждения и раненые

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Днепропетровская область, Воскресенье 19 февраля 2023 21:14
Россияне обстреляли Днепропетровскую область: есть повреждения и раненые Фото: россияне обстреляли Днепропетровскую область (t.me/dnipropetrovskaODA)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 19 февраля, российские военные в очередной раз обстреляли территорию Днепропетровской области, в результате чего были ранены местные жители и повреждена гражданская инфраструктура.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.

По словам Лысака, в течение дня враг стрелял из артиллерии по Никопольскому и Синельниковскому районам.

Под прицелом россиян была Великомихайловская община Синельниковского района и Марганецкая и Мировская общины Никопольского района. Кроме этого, под обстрел попал и сам Никополь.

Фото: россияне обстреляли Днепропетровскую область (t.me/dnipropetrovskaODA)

Во время обстрела Марганецкой общины один из снарядов вызвал пожар. Загорелся частный дом. Больше часа спасатели тушили огонь. Кроме того, во время российского обстрела осколочные ранения получили два жителя Марганецкого общества: мужчина и женщина 70 и 63 лет. Оба госпитализированы.

Также сегодня в Никопольском районе повреждены 13 частных домов. Несколько хозяйственных построек разрушены. Восстановлению не подлежат два автомобиля, трактор и мотоцикл. Кроме всего, были повреждены и два газопровода.

"В Синельниковском и Никопольском районах вражеское железо изуродовало линии электропередач. В Мировской общине обесточено было более 350 домовладений. Энергетики последствия атак устранили", - сообщил председатель Днепропетровской ОВА.

Напомним, сегодня в результате российских обстрелов в Херсонской повреждены линии электросетей.

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