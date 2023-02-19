Россияне обстреляли Днепропетровскую область: есть повреждения и раненые
Сегодня, 19 февраля, российские военные в очередной раз обстреляли территорию Днепропетровской области, в результате чего были ранены местные жители и повреждена гражданская инфраструктура.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.
По словам Лысака, в течение дня враг стрелял из артиллерии по Никопольскому и Синельниковскому районам.
Под прицелом россиян была Великомихайловская община Синельниковского района и Марганецкая и Мировская общины Никопольского района. Кроме этого, под обстрел попал и сам Никополь.
Во время обстрела Марганецкой общины один из снарядов вызвал пожар. Загорелся частный дом. Больше часа спасатели тушили огонь. Кроме того, во время российского обстрела осколочные ранения получили два жителя Марганецкого общества: мужчина и женщина 70 и 63 лет. Оба госпитализированы.
Также сегодня в Никопольском районе повреждены 13 частных домов. Несколько хозяйственных построек разрушены. Восстановлению не подлежат два автомобиля, трактор и мотоцикл. Кроме всего, были повреждены и два газопровода.
"В Синельниковском и Никопольском районах вражеское железо изуродовало линии электропередач. В Мировской общине обесточено было более 350 домовладений. Энергетики последствия атак устранили", - сообщил председатель Днепропетровской ОВА.
Напомним, сегодня в результате российских обстрелов в Херсонской повреждены линии электросетей.
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