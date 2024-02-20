Россияне замедлили темп наступления после захвата Авдеевки, - ISW

Ведомство ссылается на заявление спикера Таврической группировки войск Дмитрия Лиховия, который отметил, что за минувшие сутки количество российских обстрелов на Авдеевском направлении существенно уменьшилось. Также значительно снизились российские обстрелы и активность авиации в этом районе. Сейчас российские войска перегруппировываются и ведут расчистку города.

Украинские силы отошли на новую линию обороны, которую Вооруженные силы подготовили заранее и укрепили на "нескольких уровнях".

В отчете отмечается, что российским силам, вероятно, придется провести оперативную паузу, прежде чем возобновить существенные наступательные операции на Авдеевском направлении, либо придется перебросить на участок дополнительные подкрепления с других участков фронта, чтобы не допустить кульминации действий вблизи города.

"У российских сил есть резервы для такого усиления в других секторах, но ISW не заметил никаких признаков того, что российское командование сейчас перемещает эти резервы в сторону Авдеевки", - говорится в отчете.

Лиховий и прес-секретарь Сухопутных войск ВСУ Илья Евлаш, наоборот, заявили, что российское командование, вероятно, в ближайшее время перебросит сконцентрированные вокруг Авдеевки силы на другие, неопределенные участки линии фронта.

Евлаш заявил, что российским войскам, вероятно, понадобится не менее недели, чтобы перебросить подразделения из Авдеевки в бой в неопределенных районах фронта.

"ISW пока не наблюдает никаких признаков того, как российские силы решат распределить свою живую силу, которая дислоцируется вблизи Авдеевки", - говорится в отчете.

Захват россиянами Авдеевки

В ночь на 17 февраля главнокомандующий ВСУ Александр Сырский объявил о решении вывести украинские войска из Авдеевки, которая находилась под угрозой окружения врагом. Причиной стали штурмовые действия существенно превосходящих сил противника в плотной застройке города при активной поддержке авиации.

По данным Института изучения войны, Силы обороны смогут создать новые оборонительные рубежи неподалеку от Авдеевки и остановить дальнейшее продвижение врага.

За сутки 18 февраля россияне пытались штурмовать поселок Ласточкино к западу от Авдеевки, но Силы обороны отбили 14 вражеских атак.

Военный эксперт Алексей Гетьман считает, что обрушение Авдеевского фронта маловероятно. В то же время, карта Deep State свидетельствует об некотором успехе врага в сторону Ласточкино к западу от Авдеевки.

Подробнее об этом, возможных угрозах и о том, смогут ли Силы обороны сдержать вражеский натиск, - в материале РБК-Украина.

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