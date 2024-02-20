Россияне замедлили темп наступления после захвата Авдеевки, - ISW

Темп российских наступательных операций под Авдеевкой резко замедлился после захвата города. Войскам агрессора придется либо взять оперативную паузу, либо перебросить в этот район подкрепления с других участков фронта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).

Ведомство ссылается на заявление спикера Таврической группировки войск Дмитрия Лиховия, который отметил, что за минувшие сутки количество российских обстрелов на Авдеевском направлении существенно уменьшилось. Также значительно снизились российские обстрелы и активность авиации в этом районе. Сейчас российские войска перегруппировываются и ведут расчистку города.

Украинские силы отошли на новую линию обороны, которую Вооруженные силы подготовили заранее и укрепили на "нескольких уровнях".

В отчете отмечается, что российским силам, вероятно, придется провести оперативную паузу, прежде чем возобновить существенные наступательные операции на Авдеевском направлении, либо придется перебросить на участок дополнительные подкрепления с других участков фронта, чтобы не допустить кульминации действий вблизи города.

"У российских сил есть резервы для такого усиления в других секторах, но ISW не заметил никаких признаков того, что российское командование сейчас перемещает эти резервы в сторону Авдеевки", - говорится в отчете.

Лиховий и прес-секретарь Сухопутных войск ВСУ Илья Евлаш, наоборот, заявили, что российское командование, вероятно, в ближайшее время перебросит сконцентрированные вокруг Авдеевки силы на другие, неопределенные участки линии фронта.

Евлаш заявил, что российским войскам, вероятно, понадобится не менее недели, чтобы перебросить подразделения из Авдеевки в бой в неопределенных районах фронта.

"ISW пока не наблюдает никаких признаков того, как российские силы решат распределить свою живую силу, которая дислоцируется вблизи Авдеевки", - говорится в отчете.

Захват россиянами Авдеевки

В ночь на 17 февраля главнокомандующий ВСУ Александр Сырский объявил о решении вывести украинские войска из Авдеевки, которая находилась под угрозой окружения врагом. Причиной стали штурмовые действия существенно превосходящих сил противника в плотной застройке города при активной поддержке авиации.

По данным Института изучения войны, Силы обороны смогут создать новые оборонительные рубежи неподалеку от Авдеевки и остановить дальнейшее продвижение врага.

За сутки 18 февраля россияне пытались штурмовать поселок Ласточкино к западу от Авдеевки, но Силы обороны отбили 14 вражеских атак.

Военный эксперт Алексей Гетьман считает, что обрушение Авдеевского фронта маловероятно. В то же время, карта Deep State свидетельствует об некотором успехе врага в сторону Ласточкино к западу от Авдеевки.

Подробнее об этом, возможных угрозах и о том, смогут ли Силы обороны сдержать вражеский натиск, - в материале РБК-Украина.

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