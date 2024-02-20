Росіяни уповільнили темп наступу після захоплення Авдіївки, - ISW

Темп російських наступальних операцій під Авдіївкою різко сповільнився після захоплення міста. Військам агресора доведеться або взяти оперативну паузу, або перекинути підкріплення у цей район з інших ділянок фронту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

Відомство посилається на заяву речника Таврійського угруповання військ Дмитра Лиховія, який зазначив, що за минулу добу кількість російських обстрілів на Авдіївському напрямку суттєво зменшилася. Також істотно зменшилися російські обстріли й активність авіації у цьому районі. Наразі російські війська перегруповуються та ведуть розчищення міста.

Українські сили відійшли на нову лінію оборони, яку Збройні сили підготували заздалегідь й укріпили на "кількох рівнях".

У звіті зазначається, що російським силам, імовірно, доведеться провести оперативну паузу, перш ніж відновити суттєві наступальні операції на Авдіївському напрямку, або доведеться перекинути на ділянку додаткові підкріплення з інших ділянок фронту, щоб не допустити кульмінації дій біля міста.

"Російські сили мають резерви для такого підсилення в інших секторах, однак ISW не помітив жодних ознак того, що російське командування зараз переміщує ці резерви вбік Авдіївки", - зазначається у звіті.

Лиховій та речник Сухопутних військ ЗСУ Ілля Євлаш, навпаки, заявили, що російське командування, ймовірно, найближчим часом перекине сконцентровані навколо Авдіївки сили, на інші, невизначені ділянки лінії фронту.

Євлаш заявив, що російським військам, ймовірно, знадобиться щонайменше тиждень, щоб перекинути підрозділи з Авдіївки в бій у невизначених районах фронту.

"ISW поки не спостерігає жодних ознак того, як російські сили вирішать розподілити свою живу силу, що наразі дислокується поблизу Авдіївки", - йдеться у звіті.

Захоплення росіянами Авдіївки

В ніч на 17 лютого головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський оголосив про рішення вивести українські війська з Авдіївки, що перебувала під загрозою оточення ворогом. Причиною стали штурмові дії суттєво переважаючи сил противника у щільній забудові міста за активної підтримки авіації.

За даними Інституту вивчення війни, Сили оборони зможуть створити нові оборонні рубежі неподалік від Авдіївки і зупинити подальше просування ворога.

За добу 18 лютого росіяни намагалися штурмувати селище Ласточкіне на захід від Авдіївки, але Сили оборони відбили 14 ворожих атак.

Військовий експерт Олексій Гетьман вважає, що обвалення Авдіївського фронту малоймовірне. Натомість мапа Deep State свідчить про деякий успіх ворога вбік Ласточкіного на захід від Авдіївки.

Детальніше про це, можливі загрози і про те, чи зможуть Сили оборони стримати ворожий натиск, - у матеріалі РБК-Україна.

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