Россияне ударом по грузовику убили двух мужчин в Изюме

В результате прямого попадания БпЛА в кабину транспортного средства погибли двое мужчин - 52 и 67 лет. Оба находились рядом с автомобилем в момент атаки. После удара на месте происшествия вспыхнул пожар.

Правоохранители оперативно прибыли на место трагедии - провели осмотр, собрали обломки, доказательную базу и зафиксировали последствия вражеского удара, который классифицируют как военное преступление российской армии против гражданского населения Украины.

Следователи уже внесли сведения в ЕРДР по ч. 2 ст. 438 УК - "Нарушение законов и обычаев войны, соединенное с умышленным убийством".

Харьковщина остается одной из областей, которые россия системно атакует ударными дронами, нацеливаясь как на военные объекты, так и на гражданскую инфраструктуру и транспорт.

В регионе уже неоднократно фиксировали случаи поражения автомобилей, предприятий и жилых зон ударными БпЛА.

Изюм, который находился под российской оккупацией в 2022 году, до сих пор подвергается регулярным атакам. В предыдущие месяцы российские войска уже осуществляли пуски дронов по объектам логистики и местам скопления техники, что создает постоянную угрозу для гражданских.