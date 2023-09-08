ua en ru
Пт, 08 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Сумах прозвучал взрыв. Объявлена тревога из-за ракетной угрозы

Сумы, Пятница 08 сентября 2023 05:44
UA EN RU
В Сумах прозвучал взрыв. Объявлена тревога из-за ракетной угрозы Фото: в Сумах прозвучал взрыв (Павел Петров)
Автор: Владимир Костырин

В Сумах прозвучал звук взрыва в ночь на пятницу, 8 сентября. Сразу после этого в области была объявлена воздушная тревога из-за угрозы ракетных ударов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне Суми" и Telegram-канал командования Воздушных сил ВСУ.

Звук взрыва послышался в Сумах около половины шестого утра.

Буквально через несколько минут после этого в области объявили воздушную тревогу.

Как предупредили военные, в регионе есть угроза вражеских атак с применением ракетного вооружения.

"Внимание! Сумская область - ракетная опасность!" - объявили в Воздушных силах.

В Сумской областной военной администрации (ОВА) сообщили о работе сил и средств противовоздушной обороны в городе. Кроме того, жителей просят не покидать укрытия.

"В Сумах работает ПВО. Оставайтесь в укрытиях до отбоя", - говорится в объявлении.

Воздушная атака ночью 8 сентября

Этой ночью российские оккупанты снова атаковали территорию Украины, применяя ударные дроны типа "Шахед". Противник запускал их группами, и в ряде областей была объявлена воздушная тревога.

О работе систем противовоздушной обороны по целям врага сообщали, в частности, в Одесской области.

Удары по Сумам и Одесской области

Напомним, что перед этим подобные воздушные атаки врага произошли прошлой ночью, 6 сентября. Тогда оккупанты запустили по Украине 33 беспилотника, 25 из которых удалось сбить силам противовоздушной обороны.

Тогда в Сумах вражеский дрон ударил по жилому кварталу, в результате чего был поврежден частный дом, магазины и квартиры.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ракетна атака Сумы Взрыв
NEWS
Воинский учет женщин в Украине и запрет на выезд: ответы на главные вопросы
Воинский учет женщин в Украине и запрет на выезд: ответы на главные вопросы
DAILY
До Крыма и дальше. Какие ракеты могут изменить ход войны и почему Запад их еще не дал Украине
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина До Крыма и дальше. Какие ракеты могут изменить ход войны и почему Запад их еще не дал Украине