В Харькове количество погибших в результате ночного обстрела возросло до шести

Число погибших в результате ночных обстрелов Харькова возросло до шести. Ранения получили 25 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Харьковской областной прокуратуры.

Как отмечает глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, на месте попаданий продолжается разбор завалов, под ними могут быть еще люди. В результате атаки были госпитализированы восемь человек, среди них двое в тяжелом состоянии. Также в больницу направлены девочка 12 лет и мальчик 11 лет - оба в среднем состоянии.