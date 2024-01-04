Россияне ударили по Новобериславу из минометов и БПЛА, есть раненый

Российские захватчики сегодня, 4 января, обстреливали Новоберислав Херсонской области с использованием минометов, а также применяли для ударов дроны-камикадзе. В результате вражеской атаки ранен мужчина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram -канал Херсонской областной военной администрации (ОВА).

"Оккупанты ударили по Новобериславу. Населенный пункт обстреливали из минометов, а также дронов-камикадзе", - говорится в публикации.

В администрации уточнили, что раненный в результате ударов противника по населенному пункту 42-летний мужчина был доставлен в больницу. У него ранение головы и грудной клетки.

"Пострадавшему оказывается необходимая медпомощь", - добавили в ОВА.

Обстрелы Херсона и области

После освобождения правобережья Херсонской области часть региона находится под постоянными обстрелами российских оккупантов. Враг атакует гражданское население из тяжелого вооружения, артиллерии и авиации.

Так, ранее сегодня войска РФ обстреляли центр Херсона. Из-за вражеской атаки пострадала местная жительница.

Также 4 января российские войска ударили по Новотягинке. Из-за обстрела ранения получила 52-летняя женщина. Ее доставили в больницу.

Напомним также, что 26 декабря российские террористы обстреляли железнодорожный вокзал в Херсоне. В результате атаки погиб 29-летний работник полиции Кировоградской области. Также ранения получили двое работников полиции Херсонской в возрасте 34 и 38 лет, в том числе двое гражданских в возрасте 34 и 51 год.