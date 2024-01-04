В Херсонской области из-за российского обстрела пострадала женщина
Российские захватчики в очередной раз обстреляли Херсонскую область. В результате атаки пострадала женщина.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Херсонской ОВ в Telegram.
Российские войска ударили по Новотягинке. Из-за обстрела ранения получила 52-летняя женщина. Ее доставили в больницу.
Медики проводят обследование и оказывают помощь пострадавшей.
Ситуация в Херсонской области
После освобождения правобережья Херсонской области часть региона находится под постоянными обстрелами оккупантов. Россияне атакуют гражданское население из тяжелого вооружения, артиллерии и авиации.
Так, 26 декабря российские террористы обстреляли железнодорожный вокзал в Херсоне . В результате атаки погиб 29-летний работник полиции Кировоградской области.
Также ранения получили двое работников полиции Херсонской в возрасте 34 и 38 лет, в том числе двое гражданских в возрасте 34 и 51 год.
После этого Минреинтеграции заявили об усилении мер безопасности для пассажиров.
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