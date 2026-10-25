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Россияне ударили по маршрутке с людьми в Херсоне, есть пострадавшие

17:00 25.10.2026 Вс
2 мин
aimg Сергей Козачук
Фото: РФ атаковала маршрутку в Херсоне (Getty Images)

Российские войска атаковали беспилотником маршрутное такси в Центральном районе Херсона, в результате чего пострадали шесть человек.

Атака произошла около 15:11. Под удар вражеского беспилотника попало маршрутное такси, в салоне которого находились пассажиры.

Всех шестерых пострадавших доставили в больницу с минно-взрывными травмами. Медики проводят их дообследование.

По данным МВА, один из раненых мужчин находится в крайне тяжелом состоянии. Пока за его жизнь борются реаниматологи.

Информация о последствиях удара уточняется.

Напомним, что 17 октября российские войска атаковали Херсон с помощью управляемых авиабомб, в результате чего в городе пострадали более десятка человек, включая детей.

Тогда в результате вражеских обстрелов погиб водитель скорой помощи и пострадал младенец.

Также кафиры полностью разрушили здание одного из отделений "Сбербанка" в Херсоне. Тем не менее, сотрудники учреждения продолжили оказывать услуги местным жителям в другом месте.

В то же время из-за постоянных вражеских атак ситуация в городе остается крайне опасной.

Как отмечалось, количество обстрелов возросло в 2,5 раза по сравнению с началом года, а в Херсоне осталось лишь около 20% довоенного населения, где ежедневно из-за вражеского огня погибают или ранятся люди.

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