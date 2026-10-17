В Херсоне из-за авиаудара РФ погиб водитель скорой и пострадал младенец

Россияне в ночь на 17 октября атаковали Херсон Кабами. В результате вражеских обстрелов в городе пострадали более десятка человек, включая детей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Херсонской городской военной администрации.

По данным местных властей, обстрел Херсона КАБами произошел примерно в 04:41. Уже через полчаса стало известно, что под удар попал Корабельный район и в результате авиаудара пострадала 11-летняя девочка.

По последним данным, количество пострадавших выросло до 15. Среди них есть и семья с младенцем.

"В своей квартире на момент атаки находились три человека - 28-летняя женщина, 37-летний мужчина и младенец в возрасте всего один месяц. Все трое получили взрывные травмы, закрытые черепно-мозговые травмы и акубаротравмы. Пострадавших доставили в больницу в состоянии средней тяжести", - говорится в сообщении.

Кроме того, известно, что погиб 64-летний мужчина, являвшийся водителем экстренной медицинской помощи. Он получил травмы несовместимые с жизнью.