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В Киеве слышны звуки взрывов, работает ПВО

Воскресенье 24 ноября 2024 15:48
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В Киеве слышны звуки взрывов, работает ПВО Фото: силы ПВО Украины (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Днем 24 ноября в Киеве слышны звуки взрывов. Силы ПВО сбивают вражеские дроны, атакующие столицу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Киева Виталия Кличко.

"В столице работают силы ПВО по враждебным БпЛА. Находитесь в укрытиях", - написал он в 15:43.

Обновлено в 15:54

В Киевской области объявили отбой воздушной тревоги, однако угроза применения БпЛА для других регионов продолжается.

Где объявили тревогу

По состоянию на 15:46 сигнал воздушной тревоги продолжается в Киевской, Житомирской, Ровенской, Хмельницкой, Черниговской, Черкасской, Сумской, Полтавской, Кировоградской, Харьковской, Днепропетровской и Донецкой областях. Кроме того, темно-красным цветом обозначены Луганская область и оккупированный Крым, однако такая ситуация происходит уже в течение многих месяцев.

В Киеве слышны звуки взрывов, работает ПВО

Напомним, что воздушную тревогу в столице объявили в 15:22. Причиной сигнала стали вражеские дроны, которые угрожали Киеву. В частности, об этом сообщили в Киевской городской военной администрации (КГВА).

Сразу после объявления сигнала, в Воздушных силах ВСУ проинформировали украинцев, что беспилотники врага были зафиксированы на северной и восточной частях Киевской области, а также в районе Борисполя.

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