Россияне круглосуточно штурмуют Покровск и несут большие потери, - ВСУ

По словам Окишева, украинские войска работают над активным истреблением россиян. Малые группы врага, которые пытаются просачиваться в город и накапливаться там, оперативно обнаруживаются и ликвидируются.

"Поисково-ударные группы обнаруживают врага и уничтожают его на месте. Также работает круглосуточно аэроразведка, которая обнаруживает эти группы", - сказал он.

Относительно ситуации в Покровске, по словам Окишева, россияне штурмуют позиции украинских войск круглосуточно. При этом они несут огромные потери: каждый день насчитывают по меньшей мере десятки уничтоженных оккупантов.