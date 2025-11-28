Россияне круглосуточно штурмуют Покровск и несут большие потери, - ВСУ

Российские оккупанты сосредоточены преимущественно на юге Покровска, а небольшие группы есть по всей территории агломерации. Враг круглосуточно штурмует позиции Сил обороны и несет большие потери.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий спикера 7-го корпуса быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск ВСУ Сергея Окишева в эфире телемарафона.
По словам Окишева, украинские войска работают над активным истреблением россиян. Малые группы врага, которые пытаются просачиваться в город и накапливаться там, оперативно обнаруживаются и ликвидируются.
"Поисково-ударные группы обнаруживают врага и уничтожают его на месте. Также работает круглосуточно аэроразведка, которая обнаруживает эти группы", - сказал он.
Относительно ситуации в Покровске, по словам Окишева, россияне штурмуют позиции украинских войск круглосуточно. При этом они несут огромные потери: каждый день насчитывают по меньшей мере десятки уничтоженных оккупантов.
Отметим, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский подтвердил, что украинские защитники в течение последней недели активно уничтожали оккупантов в Покровске. По состоянию на сейчас, по его словам, от врага полностью зачищено более трети города.
В 7-м корпусе ДШВ сообщали, что украинские войска в Покровске продолжают сдерживать попытки россиян продвигаться вглубь города. В "серой зоне" устраиваются многочисленные засады на оккупантов, ведутся рейдовые и поисковые действия.
Из-за огромных потерь в живой силе российские генералы вынуждены были начать отправлять на штурм Покровска резервные силы. Украинские Вооруженные силы со своей стороны не просто имеют успехи, но и организовали защитные коридоры в Мирноград для подвоза всего необходимого защитникам и эвакуации раненых.