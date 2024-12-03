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Атака "Шахедов": в Киеве объявили воздушную тревогу (отбой)

Киев, Вторник 03 декабря 2024 03:25
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Атака "Шахедов": в Киеве объявили воздушную тревогу (отбой) Фото: в Киеве объявили воздушную тревогу (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

В Киеве в ночь на 3 декабря была объявлена воздушная тревога. Она связана с угрозой вражеских атак с применением ударных беспилотников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую военную администрацию (КГВА).

Сирена об угрозе воздушной атаки раздалась в столице около 03.18.

Жителей Киева призвали направляться к укрытиям, и оставаться в безопасных местах до отбоя тревоги.

"Внимание! Угроза БпЛА для столицы! Направляйтесь в укрытия!" - говорится в заявлении начальника КГВА Сергея Попко.

Отметим, по данным Воздушных сил за 03.10, ударные беспилотники противника были зафиксированы, в частности, в районе Киевского водохранилища и в северной части Киевской области. Они держали курс на запад и юго-запад.

Атака &quot;Шахедов&quot;: в Киеве объявили воздушную тревогу (отбой)

Обновлено: отбой тревоги

Около 03:54 в Киеве заявили об отбое угрозы вражеских воздушных атак.

Атака "Шахедов"

Отметим, воздушные атаки российских оккупантов с применением дронов-камикадзе типа "Шахед" на города и села Украины продолжаются регулярно. Враг запускает ударные беспилотники по территории Украины почти каждую ночь.

Ранее сообщалось, что с вечера накануне, 2 декабря, противник снова запустил несколько групп "Шахедов", которые входили в воздушное пространство Украины с северного и южного направлений.

Вражеские дроны-камикадзе во время маневров достигли, по состоянию на данный момент, западных и центральных и северных областей.

Добавим, минувшей ночью росармия также пыталась атаковать "Шахедами" столицу Украины. В Киеве и на подступах было сбито около 20 беспилотников противника. В столице попаданий, разрушений или пострадавших не было.

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Киев Воздушная тревога Атака дронов
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