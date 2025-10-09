Россияне держат ЗАЭС без электричества: Зеленский объяснил, почему не удается восстановить питание

Пока не видно демонстрации реальной силы со стороны России, а только террористические действия, направленные против мирного населения и критической инфраструктуры.
Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил президент Владимир Зеленский на встрече с журналистами 8 октября.
"Я не вижу сегодня демонстрации реальной силы русских. Они совершают теракты, убийства гражданских людей, удары по энергетике и железной дороге и тому подобное", - сказал Зеленский.
Глава государства также рассказал о ситуации на Запорожской атомной электростанции, вокруг которой растет беспокойство международного сообщества. По его словам, станция длительное время работает на дизельных генераторах из-за перебитых линий электроснабжения.
"Никогда так не было, чтобы без электроснабжения станция так долго была на дизеле. А что происходит? С двух сторон - со стороны территории, которую мы контролируем, и с территории, которую мы временно не контролируем, - перебиты линии. Кем они были перебиты с самого начала? Русскими", - подчеркнул президент.
Он добавил, что украинская сторона неоднократно пыталась восстановить электроснабжение, но россияне обстреливают ремонтные бригады.
"Мы же не один раз ремонтировали - люди погибали у нас, потому что они обстреливали ремонтные бригады. Мы сказали: 'Если вы хотите ремонтировать с одной стороны, давайте ремонтировать и с другой'. Но россияне против, они не дают ремонтировать, они стреляют", - отметил Зеленский.
Ранее мы писали, что крупнейшая в Европе Запорожская атомная электростанция уже в течение двух недель отключена от украинской энергосистемы. Все это время объект функционирует в аварийном режиме, используя дизель-генераторы для поддержания работы.
После отключения ЗАЭС от внешних источников питания на станции сохраняется серьезная ситуация с точки зрения ядерной безопасности.
Возможна ли ядерная катастрофа на ЗАЭС и может ли помочь МАГАТЭ - читайте в материале РБК-Украина.