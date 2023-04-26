Россияне трижды обстреляли приграничье Сумской и Черниговской областей
Вечером 26 апреля российские войска трижды обстреляли приграничье Сумской и Черниговской областей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ОК "Север".
"По состоянию на 22:00 26 апреля российская армия еще три раза обстреляла приграничье Черниговской и Сумской областей", - говорится в сообщении.
- С 17:40 до 17:48 зафиксировано 2 "прихода", вероятно из САУ, в район населенного пункта Ходыно.
- Около 16:45 зафиксирован 1 "приход", из ствольной артиллерии 152 мм снарядом со стреловидными уряжающими элементами, по населенному пункту Коренек. Снаряд не разорвался, но повредил крышу жилого дома.
- С 18:15 до 18:40 зафиксировано 10 "приходов", вероятно, из миномета 82 мм, в район населенного пункта Блешня.
Отмечается, что о потерях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры информация не поступала.
Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что в среду, 26 апреля, российские оккупанты пять раз обстреляли приграничье Черниговской и Сумской областей. Зафиксировано более 30 приходов.
Также ранее мы писали, что во вторник, 25 апреля, российские войска обстреляли приграничье Сумской и Черниговской областей из минометов.
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