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Россияне трижды обстреляли приграничье Сумской и Черниговской областей

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Среда 26 апреля 2023 23:40
Россияне трижды обстреляли приграничье Сумской и Черниговской областей Фото: россияне трижды обстреляли приграничье Сумской и Черниговской областей (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Вечером 26 апреля российские войска трижды обстреляли приграничье Сумской и Черниговской областей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ОК "Север".

"По состоянию на 22:00 26 апреля российская армия еще три раза обстреляла приграничье Черниговской и Сумской областей", - говорится в сообщении.

  • С 17:40 до 17:48 зафиксировано 2 "прихода", вероятно из САУ, в район населенного пункта Ходыно.
  • Около 16:45 зафиксирован 1 "приход", из ствольной артиллерии 152 мм снарядом со стреловидными уряжающими элементами, по населенному пункту Коренек. Снаряд не разорвался, но повредил крышу жилого дома.
  • С 18:15 до 18:40 зафиксировано 10 "приходов", вероятно, из миномета 82 мм, в район населенного пункта Блешня.

Отмечается, что о потерях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры информация не поступала.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что в среду, 26 апреля, российские оккупанты пять раз обстреляли приграничье Черниговской и Сумской областей. Зафиксировано более 30 приходов.

Также ранее мы писали, что во вторник, 25 апреля, российские войска обстреляли приграничье Сумской и Черниговской областей из минометов.

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