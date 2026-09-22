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Россияне трижды за несколько часов атаковали Харьков дронами, есть раненые

17:06 22.09.2026 Вт
2 мин
aimg Мария Науменко
Фото: спасатели ГСЧС при ликвидации последствий обстрела (facebook.com/DSNSKHARKIV)

Днем 22 сентября Харьков трижды через несколько часов атаковали российские дроны. В результате ударов есть пострадавшие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Харькова Игоря Терехова.

Первый удар в Киевском районе был зафиксирован в 14:04. По предварительной информации, российский дрон попал в открытую территорию вблизи автосалона.

Впоследствии стало известно о пострадавшей. В результате атаки травмировалась 28-летняя девушка.

Также повреждены окна здания и находившиеся вблизи места попадания автомобили.

Однако на этом атака на район не завершилась. В 15:57 Терехов сообщил о еще одном ударе боевого дрона. По предварительной информации, прилет произошел вблизи многоэтажного дома.

Ближе к 16:44 мэр сообщил уже о третьем попадании в Киевском районе. По его словам, это был второй удар вблизи многоэтажки.

"Зафиксирован третий прилет по Киевскому району, и уже второй у многоэтажки. По предварительной информации, пострадали. Детали уточняем", - сообщил Терехов.

Позже Терехов уточнил информацию о месте попадания. По его словам, оно произошло не в Киевском, а в Салтовском районе Харькова.

Напомним, ночью против 22 сентября Россия нанесла баллистический удар по гражданскому предприятию "Интерпайп" в Днепре. Погибли четверо работников, еще семь получили ранения.

Той же ночью россияне нанесли еще один баллистический удар - по объекту нефтегазового комплекса на Полтавщине.

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Российская ФедерацияУкраинаИгорь ТереховХарьков