РФ нанесла массированный удар баллистике по объекту "Нафтогаза" на Полтавщине

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на компанию " Нафтогаз ".

В ночь на 22 сентября россияне нанесли баллистический удар по объекту нефтегазового комплекса в Полтавской области. По словам представителей компании, по предприятию ударили по меньшей мере пять ракет.

Ракеты попали в технологические объекты, которые и так долго не работают.

Предприятие находится под прицелом русской армии с 2022 года. За это время его атаковали десятки раз - как дронами, так и ракетами.

Из-за постоянных обстрелов оборудование объекта уже давно и надолго выведено из строя.

В компании заявили, что нынешний удар нанес критические разрушения. Речь идет о повреждениях, которые фактически делают невозможным восстановление и дальнейшую работу объекта.