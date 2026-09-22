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РФ ударила баллистикой по заводу "Интерпайп" в Днепре, есть погибшие

14:38 22.09.2026 Вт
2 мин
aimg Елена Чупровская
РФ ударила баллистикой по заводу "Интерпайп" в Днепре, есть погибшие Фото: В Днепре в результате ракетного удара по заводу пострадали работники (facebook.com.Interpipe9)
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В ночь на 22 сентября российская ракета попала в промышленное предприятие в Днепре. Среди работников есть погибшие и раненые.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на компанию "Интерпайп".

Что известно о последствиях удара

Россия нанесла ракетный удар баллистическим вооружением по гражданскому промышленному предприятию, входящему в состав компании "Интерпайп". Атака произошла в ночь на 22 сентября 2026 года.

В результате удара погибли четверо сотрудников компании, еще семеро получили ранения. Всем пострадавшим оказывается необходимая помощь.

Компания остается на связи с семьями погибших и оказывает им поддержку, чтобы пережить это тяжелое время.

Производство остановлено

В результате атаки повреждено основное производственное оборудование и инфраструктура предприятия. Поэтому выпуск продукции на заводе полностью остановлен.

Специалисты компании сейчас оценивают масштаб последствий удара и ориентировочные сроки возобновления работы. Параллельно на предприятии производятся аварийно-ремонтные работы.

Что известно об "Интерпайпе"

"Интерпайп" - украинская промышленная компания, производитель стальных труб и железнодорожной продукции. Свою продукцию компания поставляет более чем в 50 стран мира через торговые офисы на Ближнем Востоке, Северной Америке и Европе.

Напомним, в последние недели Россия усилила удары по крупным промышленным предприятиям Украины.

Из-за обстрелов остановились "Запорожсталь" и "Каметсталь", а производство стали в стране за август сократилось вдвое по сравнению с прошлогодними показателями.

К этому добавилась блокада черноморских портов и повышение железнодорожных тарифов, из-за чего отрасль оказалась в глубочайшем кризисе.

Сегодня ночью россияне нанесли еще один баллистический удар - по объекту нефтегазового комплекса на Полтавщине.

По словам представителей компании, по предприятию попали по меньшей мере пять ракет, повредивших технологические сооружения, уже давно простаивающие из-за предыдущих атак.

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