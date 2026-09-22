Росіяни тричі за кілька годин атакували Харків дронами, є поранені

Перший удар у Київському районі зафіксували о 14:04. За попередньою інформацією, російський дрон влучив у відкриту територію поблизу автосалону.

Згодом стало відомо про постраждалу. Внаслідок атаки травмувалася 28-річна дівчина.

Також пошкоджено вікна будівлі та автомобілі, які перебували поблизу місця влучання.

Однак на цьому атака на район не завершилася. О 15:57 Терехов повідомив про ще один удар бойового дрона. За попередньою інформацією, приліт стався поблизу багатоповерхового будинку.

Ближче до 16:44 мер повідомив уже про третє влучання в Київському районі. За його словами, це був другий удар поблизу багатоповерхівки.

"Зафіксовано третій приліт по Київському району, і вже другий біля багатоповерхівки. За попередньою інформацією, є постраждалі. Деталі уточнюємо", - повідомив Терехов.

Пізніше Терехов уточнив інформацію щодо місця влучання. За його словами, воно сталося не в Київському, а в Салтівському районі Харкова.