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Росіяни тричі за кілька годин атакували Харків дронами, є поранені

17:06 22.09.2026 Вт
2 хв
aimg Марія Науменко
Фото: рятувальники ДСНС під час ліквідації наслідків обстрілу (facebook.com/DSNSKHARKIV)

Удень 22 вересня Харків тричі за кілька годин атакували російські дрони. Внаслідок ударів є постраждалі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Харкова Ігоря Терехова.

Перший удар у Київському районі зафіксували о 14:04. За попередньою інформацією, російський дрон влучив у відкриту територію поблизу автосалону.

Згодом стало відомо про постраждалу. Внаслідок атаки травмувалася 28-річна дівчина.

Також пошкоджено вікна будівлі та автомобілі, які перебували поблизу місця влучання.

Однак на цьому атака на район не завершилася. О 15:57 Терехов повідомив про ще один удар бойового дрона. За попередньою інформацією, приліт стався поблизу багатоповерхового будинку.

Ближче до 16:44 мер повідомив уже про третє влучання в Київському районі. За його словами, це був другий удар поблизу багатоповерхівки.

"Зафіксовано третій приліт по Київському району, і вже другий біля багатоповерхівки. За попередньою інформацією, є постраждалі. Деталі уточнюємо", - повідомив Терехов.

Пізніше Терехов уточнив інформацію щодо місця влучання. За його словами, воно сталося не в Київському, а в Салтівському районі Харкова.

Нагадаємо, вночі проти 22 вересня Росія завдала балістичного удару по цивільному підприємству "Інтерпайп" у Дніпрі. Загинули четверо працівників, ще семеро отримали поранення.

Тієї ж ночі росіяни завдали ще одного балістичного удару - по об'єкту нафтогазового комплексу на Полтавщині.

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Російська ФедераціяУкраїнаІгор ТереховХарків