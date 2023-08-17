ВСУ ведут наступление на трех направлениях фронта и имеют успех у Роботино: карты боев ISW

Украинские войска продолжают вести контрнаступательные действия на трех участках фронта. ВСУ продвигались в Запорожской и Донецкой областях. Войска РФ оставили свои позиции в Урожайном.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Ситуация в Запорожской и Донецкой областях

В Генштабе Украины сообщили, что ВСУ продолжают наступление на Бахмутском, Бердянском и Мелитопольском. По геолокационным данным видно, что украинские войска продвинулись северо-восточнее Роботиного (10 км к югу от Орехова). Вероятно ВСУ добились успехов в близлежащих районах, учитывая недели постоянной активности украинцев в лесистых районах к северо-востоку от поселения.

16 августа стало известно, что украинские войска освободили Урожайное (9 км к югу от Великой Новоселки) на границе Запорожско-Донецкой области. Как заявили в РФ, российские подразделения в этом районе уходят. В странских силах, вероятно, контролируют большую часть населенного пункта.

Луганская область

16 августа войска РФ вели наступательные операции на линии Купянск-Сватово, однако не совершили ни одного подтвержденного продвижения. В РФ заявляют о наступлении в районе Синьковки (8 км северо-восточнее Купянска) с севера, однако ISW не нашло визуального подтверждения этому.

По данным Генштаба Украины, российские войска вели безуспешные наступательные действия к юго-востоку от Ольшаны (15 км к северо-востоку от Купянска), вблизи Синьковки и к востоку от Петропавловки (7 км к востоку от Купянска).

Ситуация возле Бахмута

Российские войска продолжили атаки вблизи Бахмута и США. В Генштабе Украины сообщили, что российские войска вели безуспешные наступательные действия вблизи Богдановки, что в 8 км северо-западнее Бахмута. ISW не нашло визуального подтверждения контратак россиян на указанном направлении.

Украинские силы продолжали отражать наступление россиян у Авдеевки, Марьинки (на юго-западной окраине Донецка) и Красногоровки (к западу от Донецка).

Увольнение Урожайного

16 августа украинские войска освободили село Урожайное Донецкой области и продлили контрнаступательные действия вдоль административной границы между Запорожской и Донецкой областями.

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