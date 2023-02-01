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Россияне не могут найти работников в новую "администрацию" Херсонской области, - ЦНС

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Херсонская область, Среда 01 февраля 2023 17:30
Россияне не могут найти работников в новую "администрацию" Херсонской области, - ЦНС Фото: Россияне не могут найти работников в новую "администрацию" Херсонской области (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Россияне создали новую "администрацию Херсонской области", однако сразу столкнулись с дефицитом кадров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.

"Создание "гражданской" администрации нужны Кремлю для создания иллюзии возвращения к мирной жизни, которую несет РФ. При этом в регионе до сих пор действует "военное положение", которое ввел лидер оккупантов Владимир Путин для усиления репрессий", - говорится в сообщении.

В ЦНС отмечаются, что россияне не могут найти персонал для работы в своей оккупационной администрации.

"Поэтому фактически администрация продолжает работать в предыдущем режиме, где есть Владимир Сальдо, который имитирует деятельность и есть указания Москвы, которые выполняют ее ставленники", - добавили в Центре национального сопротивления.

Напомним, что в Херсонской области российские оккупанты запрещают обучение по украинской программе и угрожают вывезти детей в Россию и временно оккупированный Крым.

Оккупанты принудительно депортировали жителей села Нечаево на временно оккупированной части Херсонской области.

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