Россияне создали фильтрационные лагеря в оккупированной части Волчанска, - Синегубов

Российские войска продолжают уничтожать обстрелами Волчанск Харьковской области. К тому же во временно оккупированной части города захватчики создали фильтрационные лагеря.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Харьковской ОВА Олега Синегубова в эфире телемарафона.
По его словам, жителям Волчанска уже некуда возвращаться.
"Мы понимаем, что они (жители города - ред.) зиму и, возможно, следующий год будут проживать в местах компактного проживания или в домах, которые найдут самостоятельно. На территории под оккупантами остаются немного людей, которых враг использует как живой щит, и, по нашей информации, там созданы фильтрационные лагеря", - рассказал Синегубов.
По его словам, в части Волчанска, которую контролируют ВСУ, остаются до 50 жителей. Военные и полицейские продолжают проводить эвакуацию.
Напомним, в начале мая российские войска начали наступление в Харьковской области. Основные силы сосредоточили возле города Волчанск. Там идут непрерывные бои.
На днях спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин сообщил, что Волчанск на 70% находится под контролем ВСУ.
По последним данным Института изучения войны, Силы обороны Украины возвращают утраченные позиции в Волчанске.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.