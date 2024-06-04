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Россияне создали фильтрационные лагеря в оккупированной части Волчанска, - Синегубов

Фото: глава Харьковской ОВА Олег Синегубов (facebook.com/synegubov.official)
Автор: Татьяна Степанова

Российские войска продолжают уничтожать обстрелами Волчанск Харьковской области. К тому же во временно оккупированной части города захватчики создали фильтрационные лагеря.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Харьковской ОВА Олега Синегубова в эфире телемарафона.

По его словам, жителям Волчанска уже некуда возвращаться.

"Мы понимаем, что они (жители города - ред.) зиму и, возможно, следующий год будут проживать в местах компактного проживания или в домах, которые найдут самостоятельно. На территории под оккупантами остаются немного людей, которых враг использует как живой щит, и, по нашей информации, там созданы фильтрационные лагеря", - рассказал Синегубов.

По его словам, в части Волчанска, которую контролируют ВСУ, остаются до 50 жителей. Военные и полицейские продолжают проводить эвакуацию.

Ситуация в Волчанске

Напомним, в начале мая российские войска начали наступление в Харьковской области. Основные силы сосредоточили возле города Волчанск. Там идут непрерывные бои.

На днях спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин сообщил, что Волчанск на 70% находится под контролем ВСУ.

По последним данным Института изучения войны, Силы обороны Украины возвращают утраченные позиции в Волчанске.

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