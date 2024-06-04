Россияне создали фильтрационные лагеря в оккупированной части Волчанска, - Синегубов

По его словам, жителям Волчанска уже некуда возвращаться.

"Мы понимаем, что они (жители города - ред.) зиму и, возможно, следующий год будут проживать в местах компактного проживания или в домах, которые найдут самостоятельно. На территории под оккупантами остаются немного людей, которых враг использует как живой щит, и, по нашей информации, там созданы фильтрационные лагеря", - рассказал Синегубов.

По его словам, в части Волчанска, которую контролируют ВСУ, остаются до 50 жителей. Военные и полицейские продолжают проводить эвакуацию.