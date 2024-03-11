Россияне сталкиваются с проблемами новобранцев и возможностями БПЛА, - ISW

Российские войска продолжают сталкиваться с некоторыми проблемами новоприбывшего личного состава и возможностями беспилотников на Авдеевском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).

Ведомство ссылается на неназванного российского военного блогера, который утверждает, что существенное число вновь прибывших российских военнослужащих-контрактников имеют нереалистично оптимистичные предубеждения касательно боевых действий в Украине и прибывают на восток Украины с полной уверенностью в том, что российские войска легко побеждают в бою.

По словам блогера, многие из новоприбывших не хотят учиться воевать, поскольку под влиянием пропаганды верят, что Воздушно-космические силы Российской Федерации обеспечат воздушную поддержку и что отправленные на войну заключенные из российских тюрем победят Вооруженные силы Украины.

Кроме того, российский блогер отметил, что боевики "ДНР" отдают предпочтение местным беспилотникам с видом от первого лица (FPV), а не произведенным и закупленным российской волонтерской группой "Судоплатов", поскольку дроны "Судоплатова" работают на известных украинским военным частотах.

"Блогер утверждает, что операторы БПЛА Центрального военного округа вывели из строя все свои беспилотники "Судоплатов" после того, как один из российских дронов вышел из строя и известил украинские войска о необходимости активации систем радиоэлектронной борьбы во время боев за Авдеевскую промзону", - говорится в отчете ISW.

Ситуация на фронте

В течение суток на фронте произошло 53 боевых столкновения.

В ночь на 10 марта агрессор обстрелял город Мирноград в Донецкой области.

Сначала в ВСУ сообщили об обстреле ракетами ЗРК С-300. Однако впоследствии оказалось, что захватчики использовали для обстрела новые планирующие авиабомбы УМПБ Д-30СН. Это старые фугасные авиационные бомбы, преобразованные в управляемые авиационные бомбы с дополнительными функциями планирования и дополнительными силовыми установками.

Кроме того, россияне начали чаще использовать на фронте химическое оружие. Только за сутки было зафиксировано 15 таких случаев.

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